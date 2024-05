Maroc : Washington alloue 25 MDH au système de l’ONU contre la traite des personnes

Le Département d’Etat américain a annoncé avoir alloué une enveloppe globale de 2,5 millions de dollars (près de 25 MDH) au système des Nations unies pour lutter contre la traite des êtres humains au Maroc, a annoncé l’ambassadeur américain dans le royaume, Puneet Talwar, lors d’une cérémonie officielle à la Villa America. Le budget est réparti entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation internationale du travail (OIT), indique un communiqué.

Cette cérémonie a connu la présence du directeur de la commission nationale marocaine de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des personnes, Hicham Mellati, la coordinatrice résidente des Nations unies Nathalie Fustier, la cheffe de mission de l’OIM au Maroc, Laura Palatini, la directrice de bureau de l’ONUDC, Siham Al Figuigui, et la représentante de l’OIT au Maroc, en plus de représentants marocains et américains.

Selon la même source, cette subvention «vise à renforcer la détection, l’identification, la protection, le retour et la réintégration des victimes de la traite des personnes». «Etant donné que le Maroc et les Etats-Unis ont adhéré au Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (connu sous le nom de Protocole de Palerme), les pays partenaires ont la responsabilité légale et morale de lutter vigoureusement contre le crime de la traite des personnes», ajoute la représentation diplomatique.

Ces moyens financiers permettront ainsi de soutenir l’action gouvernementale au Maroc, pour «la mise en place des premiers refuges du pays avec des soins spécialisés pour les victimes de la traite des personnes, garantissant ainsi que les rescapés aient accès à des services complets et spécialisés». Ces mesures facilitent aussi pour la mise en œuvre effective du Plan national marocain de lutte et de prévention contre la traite des personnes 2023-2030. Elle appuient aussi le Mécanisme mational de référence pour les victimes.

Dans ce sens, Puneet Talwar a salué les efforts du Maroc. «Nous sommes encouragés par l’approbation et la large diffusion, du gouvernement marocain, d’un guide complet d’identification des victimes», a-t-il déclaré.