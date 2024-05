IBM étend au Maroc son portefeuille de logiciels sur AWS Marketplace

International Business Machines Corporation (IBM) a annoncé ce jeudi 8 mai à Rabat, son initiative d'étendre la disponibilité de son portefeuille de logiciels à 92 pays sur AWS Marketplace. Ces logiciels seront désormais disponibles dans 18 pays africains dont le Maroc, en plus des pays européens et américains déjà couverts. L'expansion vers ces pays simplifiera l'approvisionnement des clients, optimisera le processus d'achat et générera de nouvelles formes d'efficacité.

D’après une étude menée par Canalys, les marchés dans le cloud se distinguent comme principal vecteur de distribution pour les logiciels en tant que service (SaaS). D'ici 2025, ces marchés devraient atteindre une valeur de 45 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel moyen de 84 % sur cinq ans.

Les services disponibles comprennent notamment des composants de la plateforme d'intelligence artificielle et de données Watson d'IBM, ainsi que des logiciels d'automatisation et de sécurité, tous construits sur la plateforme Red Hat OpenShift® sur AWS. Cela permettra aux clients d'accéder plus facilement aux principales technologies d'intelligence artificielle (IA) et de données d'IBM, au sein d'un portefeuille de 44 listes et de 29 offres SaaS disponibles à l'achat.

Selon Mimoun Ouchaou, directeur général et leader technologique d’IBM Maroc, le Royaume, guidé par la stratégie «Maroc Digital 2025», compte devenir un «acteur numérique majeur dans la région». Il ajoute que le Maroc serait «en passe de devenir le pays qui se transforme numériquement le plus rapidement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique dans son ensemble».