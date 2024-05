Diplomatie des engrais : L’OCP signe un accord avec la Sierra Leone

En marge du sommet des engrais et la santé des sols, organisé le 9 mai au Kenya, l’OCP a signé, hier, un protocole d’accord de coopération avec la Sierra Leone. «OCP Africa est fier d'annoncer un partenariat novateur» avec le gouvernement de Freetown, représenté par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire de la Sierra Leone, Musa Kpaka.

«Cette alliance représente une étape importante vers un secteur agricole plus résilient, inclusif et durable en Sierra Leone», se félicite le groupe marocain. Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre une série d'initiatives, portant notamment sur «la production locale d'engrais spécialisés et des interventions en matière de santé et de fertilité des sols», indique OCP Africa.

La conclusion de ce cadre de partenariat intervient trois semaines après que le gouvernement de la Sierra Leone ait réaffirmé, le 22 avril à Rabat, son soutien à la marocanité du Sahara. Une position exprimée par le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone Timothy Musa Kabba à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Malgré une forte offensive diplomatique, l'Algérie a échoué à convaincre la Sierra Leone de renoncer à son appui à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.