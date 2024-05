Settat : Déclaré mort, un homme revient à la vie avant son enterrement

Initialement déclaré mort dans une clinique privée à Casablanca, un homme a été réanimé avant son inhumation, prévue à Settat. Le patient s’est soudainement trouvé dans un grave état de santé, ce qui a nécessité son transfert hospitalier pour les premiers soins. L’assistance médicale n’ayant pas permis d’aider l’homme, son décès a été constaté jeudi.

Des sources médiatiques ont rapporté que la famille du concerné a commencé les préparatifs des funérailles et a même installé une tente pour accueillir les visites de condoléances. A leur grande surprise, les proches ont vu plus tard que le défunt avait repris conscience et commençait à bouger.

Le patient a été immédiatement transporté au service de réanimation du Centre hospitalier Hassan II de Settat, où il reste sous assistance respiratoire.