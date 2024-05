Intelligence artificielle : Oracle créé 1 000 nouveaux emplois locaux au Maroc

La ministre chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a signé jeudi un accord avec Safra Catz, PDG d’Oracle, pour formaliser un partenariat bipartite en faveur de l’innovation au Maroc. Acté à Austin dans le Texas (Etats-Unis), cet accord prévoit une extension des capacités de l’entreprise américaine, en matière de recherche et de développement (R&D) au Maroc. Ce projet augmente la main-d’œuvre locale à 1 000 professionnels des technologies de l’information.

Dans un communiqué, Oracle explique que l’idée est en effet d’accélérer le développement de ses technologies de pointe, pour répondre aux besoins des clients internationaux. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mohcine Jazouli, ministre chargé de l’Investissement, de la convergence numérique et de l’évaluation des politiques publiques, et d’Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

«Le centre de R&D d’Oracle à Casablanca a déjà joué un rôle essentiel dans la création d’avancées techniques, l’amélioration de la cybersécurité et la fourniture de nouvelles capacités d’IA», a déclaré Safra Catz. «Dans ce centre de pointe, les jeunes Marocains seront à l’avant-garde de la conception et du développement de solutions innovantes, couvrant les dernières technologies telles que l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing et la cybersécurité. Ces solutions seront déployées à l’échelle mondiale, renforçant ainsi le positionnement du Maroc en tant que hub numérique régional», a indiqué pour sa part Ghita Mezzour.

L’expansion d’Oracle fait suite à l’ouverture de son centre de développement à Casanearshore, situé à Casablanca, où les chercheurs utilisent les technologies cloud, d’IA et d’apprentissage automatique d’Oracle pour relever les défis les plus urgents auxquels sont confrontés les entreprises, la science et le secteur public.

Près de 40% des nouveaux postes seront situés en dehors de l’axe Casablanca-Kenitra, proposant ainsi des opportunités accessibles à d’autres régions, y compris dans les nouveaux bureaux Oracle à Agadir cette année et dans le nord du Maroc, dans les deux années à venir.