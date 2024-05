Sommet des engrais au Kenya : Les propositions du Maroc aux pays africains

Le ministre des Affaires étrangères a conduit la délégation marocaine au sommet des engrais et la santé des sols, organisé hier au Kenya. Dans son allocution, Nasser Bourita a proposé «la création d'un Consortium Africain pour l'Innovation en Agriculture». Une instance qui aura pour mission de «coordonner l'amélioration de l'utilisation des engrais et la santé des sols à travers le continent, facilitant le partage des technologies et le développement conjoint de politiques incitatives», a-t-il souligné.

Le chef de la diplomatie a également plaidé «pour l'établissement d'un Programme Panafricain de Formation et de Certification en Gestion des Sols». Un cadre à même de «contribuer à élever les standards de gestion des sols et à promouvoir des pratiques durables, à travers des centres de formation régionaux et une certification panafricaine».

Le ministre a appelé à «la mise en place d’une Initiative de Financement des Infrastructures Agricoles Vertes», destinée à «soutenir le développement d'infrastructures agricoles durables, incluant notamment la création d'un fonds pour des projets d'irrigation éco-responsables, ainsi que des incitations pour les investissements privés dans des technologies respectueuses de l'environnement».

Le chef de la diplomatie a proposé aussi à l’Union africaine «la création d’un Observatoire africain des données et analyses des sols».