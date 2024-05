SIEL 2024 : Le 29e Salon international de l’édition et du livre s’ouvre à Rabat

Le coup d’envoi de la 29e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2024) a été donné, jeudi à Rabat, par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que plusieurs personnalités publiques.

Dans une déclaration à la presse, le ministre Bensaid a indiqué que plus qu’une célébration du livre et de la lecture, le SIEL est une occasion pour tous des citoyens de découvrir de nouveaux horizons culturels. «Le Salon international de l’édition et du livre joue un rôle essentiel dans l’industrie culturelle et de l’édition, mais aussi dans la sphère économique et sociétale», a-t-il affirmé.

Soulignant le soutien de son département à la lecture et au livre, Bensaid a rappelé que plusieurs autres salons régionaux, nationaux et internationaux culturels se tiennent à travers les différentes villes du Maroc.

Pour sa part, le directeur du Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, s’est félicité du choix de l’organisation onusienne en tant qu’invitée d’honneur de cette édition, notant qu’il s’agit ici d’«une reconnaissance» pour le travail de cette institution et pour liens qui unissent celle-ci avec le Maroc.

«Les visiteurs auront l’occasion de découvrir dans l’agora de notre espace les différentes activités et actions que nous menons dans le domaine de la science, de la communication et de l’information, les sites du patrimoine de l’UNESCO, ainsi que les réserves de biosphère», a-t-il indiqué.

Falt a également fait savoir que l’espace de l’UNESCO abritera plus de 20 conférences durant ces dix jours du SIEL, expliquant dans ce sens que l’accent sera mis sur deux sujets très importants, à savoir l’intelligence artificielle et la jeunesse.

Organisée jusqu’au 19 mai par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, cette édition connaît la participation de 743 exposants issus de 48 pays, avec comme invitée d’honneur, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

A l’instar des éditions précédentes, le programme culturel du SIEL, qui offre plusieurs activités réunissant des auteurs, des penseurs et des créateurs marocains et étrangers, vient confirmer la vocation du Maroc comme pays de rencontres, de dialogue et d’échanges culturels.

En tout, 241 activités culturelles rythmeront les journées du SIEL, à travers un programme riche et diversifié comprenant des conférences embrassant des thèmes comme l’Afrique multiple, les profils et les images, l’écriture du genre féminin et masculin, ainsi que les médias et la technologie, avec la participation d’une brochette d’écrivains, d’intellectuels et de poètes marocains et étrangers.