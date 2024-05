Hajj : Sept pays dont le Maroc rejoignent le projet "Route de la Mecque"

Sept pays, dont le Maroc, ont récemment rejoint l'initiative "Route de la Mecque", un programme déployé par le ministère saoudien de l'Intérieur, pour la sixième année consécutive. L'initiative vise à améliorer l'expérience des pèlerins en facilitant leurs démarches depuis leur pays d'origine jusqu'à leur arrivée en Arabie saoudite, pour effectuer le Hajj ou la Omra.

La simplification des procédures administratives et logistiques pour les pèlerins passera notamment par la possibilité d'obtenir un visa électronique et l'achèvement des formalités d'entrée en Arabie Saoudite à l'aéroport de départ, après vérification des exigences sanitaires.

S'y ajoutent le codage et le tri des bagages en fonction des modalités de transport et d'hébergement prévues dans le Royaume. Les pèlerins sont par la suite acheminés vers les autocars qui les conduisent à leurs résidences respectives à La Mecque et à Médine, via des itinéraires désignés, tandis que les partenaires se chargent de la livraison de leurs bagages à destination.

L'initiative a été mise en place dans onze aéroports des pays participants : le Maroc, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, le Bangladesh, la Turquie et la Côte d'Ivoire. Lancée en 2019 après une phase pilote réussie en 2018, elle a transformé l'expérience des pèlerins qui voyagent vers la Mecque.