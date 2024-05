Tanger accueillera le premier Spring Festival les 24 et 25 mai

Tanger accueillera la première édition du Spring Festival les 24 et 25 mai. Organisé par The Local Sessions, en partenariat avec The American Language Center Tanger et au Bureau marocain des droits d'auteur, l'événement réunira des artistes de tout le Maroc pour «mettre en valeur leurs identités multiples et leurs expressions artistiques», indique un communiqué de presse reçu ce jeudi par Yabiladi.

Le festival proposera non seulement des performances musicales mais aussi des sessions artistiques conçues pour captiver et inspirer le public. La programmation comprend un large éventail de talents musicaux et culturels marocains : The Leila, Sarah & Ismael, Saad Tiouly, Abir El Abed, Tasuta n Imal, Mesbahi o Sohabo, Reqteq, NDRK...