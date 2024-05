Algérie : Tebboune et Chengriha parle du Maroc comme principal menace

Sans le citer nommément, le Maroc était présent dans les discours prononcés, mercredi 8 mai à Alger, par le président Abdelmadjid Tebboune et le chef des armées, le général Said Chengriha. Dans une allocution, le militaire a estimé que ses soldats sont «prêts pour faire face à toute éventualité». Le chef d’Etat a quant à lui agité la «menace extérieure».

«A mesure que nous renforcerons l’armée, nous réduirons les convoitises», a-t-il souligné. Et d’enchainer en exhumant l’épisode de la Guerre des Sables de 1963 contre le Maroc. «L’histoire témoigne que depuis l’indépendance, jamais l’Algérie ne s'est écartée de la légalité internationale. Jamais, elle n’a attaqué quiconque. Nous ne faisons que défendre notre terre.»

Pour rappel, en janvier 1976, lors de la première bataille d’Amgala au Sahara occidental, 200 soldats algériens ont été tués et 109 capturés par les Forces armées royales (FAR). C’est suite à une intervention de la Croix rouge internationale que le Maroc et l’Algérie ont procédé à un échange de prisonniers militaires.