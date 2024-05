L'ICARDA dévoile sa stratégie 2030 pour une agriculture durable en zone aride

Le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) a récemment dévoilé sa nouvelle stratégie de recherche et d’innovation, sous la direction de M. Aly Abousabaa, son Directeur Général. Prévue pour la période 2030, elle est axée sur «l'agriculture durable en zone aride pour un avenir résilient et prospère».

À partir de cet angle, l'ICARDA a établi cinq piliers fondamentaux : l’évolution de la science dans un contexte de terres arides en mutation, l'expertise de ses partenaires, l’analyse de sa stratégie de recherche et d'innovation à l'horizon 2030, la science mondiale de la CWANA et l’engagement vers un avenir unifié.

En favorisant une approche intégrée entre technologie et science, l'ICARDA se positionne à l'avant-garde de la recherche agricole en zone aride. Cela lui permet de tirer parti des dernières avancées telles que l'édition du génome, l'intelligence artificielle et la capture du carbone pour développer des systèmes de production alimentaire résilients et durables.

Par ailleurs, l'institut aimerait se servir de cette symbiose pour mettre en place plusieurs initiatives comme la conservation de la diversité génétique des plantes, le renforcement des systèmes agrosylvopastoraux, l'amélioration de la santé environnementale et des sols, ainsi que l'accès aux marchés et la mise en place de politiques favorables aux chaînes de valeur agricoles.

Pour élaborer ces mesures, l'ICARDA a mené des consultations approfondies avec diverses parties prenantes, notamment des partenaires nationaux, des institutions de recherche et des représentants des communautés des zones arides. Ces échanges ont été essentiels pour comprendre les besoins et relever les priorités.

L'ICARDA s'est fixé pour objectif de sortir 10 millions de personnes de la pauvreté d'ici 2030, tout en créant 3 millions d'emplois pour les femmes et les jeunes vivant dans les régions arides. Il vise également à garantir l'accès à une alimentation nutritive pour 10 millions d'individus dans les zones arides, contribuant ainsi à améliorer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté dans ces régions.