Le groupe Suardiaz renforce sa flotte pour relier le Maroc au nord de l’Europe

Le groupe espagnol Suardiaz a récemment fait l'acquisition du navire "Viking Amber", rebaptisé "Asturias", dans le cadre de ses opérations de transport maritime entre le Maroc et le nord de l'Europe. Cette nouvelle embarcation, datant de 2010, a été achetée à la société norvégienne Gram Car Carriers.

Avec une capacité de charge impressionnante de 4 200 voitures (CEU), cet investissement s'inscrit dans le plan de renouvellement de flotte de Suardiaz. Ce plan, d'un montant de 93 millions d'euros, est axé sur l'amélioration de la durabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Désormais, Suardiaz sera en mesure de mieux servir ses clients historiques tels que Stellantis, Toyota ou Renault, tout en apportant des services de transport maritime à courte distance à d'autres compagnies, notamment avec des connexions aux ports de Zeebrugge (Belgique), Bremerhaven (Allemagne) et Southampton (Royaume-Uni), rapporte el Mercantil.

En investissant dans des navires plus efficaces et offrant une plus grande capacité, l'entreprise cherche ainsi à consolider sa position sur le marché concurrentiel de l'industrie du transport maritime, tout en alignant ses actions sur ses objectifs de développement durable.