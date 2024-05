Rabat : L’Université Mohammed V scelle un partenariat avec la GIZ

Une convention de partenariat académique et scientifique a été signée, mardi à Rabat, entre l’Université Mohammed V (UM5) et l’Agence de coopération allemande (GIZ) pour promouvoir la coopération entre les deux institutions.

Paraphée par le président par intérim de l’Université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha, la directrice du programme secteur de gouvernance et migration de la GIZ au Maroc, Stéphanie Schell Faucon et le Chef de projet la bonne gouvernance financière (BGF), Mario Klee, cette convention cible des domaines de coopération comme la gouvernance, la régionalisation et des finances locales, la participation et la planification régionale et communale.

De même, elle vise à encourager les activités conjointes de coopération et de développement de programmes et de projets spécifiques, l’échange d’étudiants, d’enseignants et de cadres, en plus de la promotion culturelle.

Le partenariat vise aussi à réaliser plusieurs objectifs liés, entre autres, à la contribution, à la réflexion et à l’opérationnalisation de la réforme de la fiscalité locale et des enjeux de gouvernance financière, au renforcement des connaissances et des compétences des institutions publiques et acteurs territoriaux.

Ce cadre est également axé sur la formation, la recherche et le renforcement des capacités des acteurs en charge de la question de la gouvernance financière des collectivités territoriales.

Ont prit part à la cérémonie de signature, des professeurs d’économie et finance ainsi que des étudiants chercheurs de la faculté.