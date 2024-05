Meknès : La SNRT rafle les meilleurs prix au 13e festival de la fiction télévisée

En compétition au 13e festival de la fiction télévisée à Meknès, tenu du 3 au 7 mai, les productions de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) diffusée sur Al Aoula, Tamazight et Laâyoune TV ont raflé plusieurs prix. Pour la première fois, cet événement a été marquée par la programmation d’œuvres humoristiques.

Dans la catégorie des séries télévisées, le Grand prix du festival est revenu à «Dar Nsa», annonce un communiqué de la SNRT. Réalisée par Samia Akariou, cette série diffusée sur Al Aoula pendant le mois de ramadan met à l’affiche les comédiennes Nora Skalli, Meryem Zaïmi, Amine Naji, Ibtissam Laaroussi, Fatima Zahra Qanbouaa, Yassine Ahjam, Fatima Naji, Mehdi Foulane, Driss Roukhe, Rabie Skalli, Saad Mouaffak et Nada Belkacemi.

Dans la même catégorie, le Prix du scénario a été décerné à la série «Attayr Alla Men Fergo», écrite par Ali Eddah et réalisée par Hakim El Kebbabi pour Laâyoune TV. De leur côté, les scénarios de «Hrir Essabra» (Al Aoula) et «Afaddar» (Tamazight) ont eu les félicitations du jury. Pour sa part, la série humoristique «Salah et Faty 2» de Mohamed Amine El Ahmar (Al Aoula) a obtenu le grand Prix dans sa catégorie.

Dans les téléfilms, la chaîne Tamazight a remporté le gros lot pour «Barque d’amour», réalisé par Youssef Massine. Cette œuvre a remporté «les Prix du meilleur scénario et de la meilleure interprétation féminine, respectivement attribués à Ali El Idrissi et à Karima Ghayth», indique la SNRT. Le casting de ce film dramatique inclut Redouane El Kerdoume, Abdellah Boussass et Hicham Waraka, entre autres.

Dans la même catégorie, le Prix de la meilleure réalisation est revenu à Lotfi Ait Jaoui pour «Jerreb Tchouf» (Al Aoula), écrit par Boubker Fahmi et interprété par Aziz Dadas, Majdouline El Idriss, Rafik Boubker et Brahim Khay.

Aussi, la SNRT a remporté le Prix de la meilleure réalisation dans la catégorie humour, «Ach Hada» réalisé par Safae Baraka sur un scénario de Hicham El Ghafouli, Mehdi Chihab et Mohamed El Kama. «Cette série, diffusée sur Al Aoula, rassemble les stars Abdellah Ferkous, Abdessamad Miftah El Kheir, Souad Khouyi, Sahar Esseddiki, Fayçal Azizi et Mounia Lemkimmel», informe la même source.



Lors de cette édition du festival, 7 téléfilms ont été en lice, en plus de 6 feuilletons et 4 séries humoristiques. Pour la catégorie des téléfilms, le jury a été présidé par Hassan Smili et composé de la réalisatrice Khaoula Benomar, ainsi que de la scénariste Kalila Bounaylat.

Par ailleurs, le jury de la catégorie des séries télévisées et humoristiques a été présidé par Zakia Tahiri, avec la participation du réalisateur Said Ait Baja et du sécnariste Said Nafaâ.