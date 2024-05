Documentaire : «Mono», un récit de vie sur les ravages de l’héroïne à Tanger

Avec au moins 4 000 consommateurs identifiés principalement entre les villes de Tanger, Nador, Tétouan et Al-Hoceïma, l’héroïne n’est pas un épiphénomène dans la région du nord du Maroc, mais bien une problématique sociétale latente. Après des années de documentation et de rencontres avec les associatifs locaux et les victimes de cette drogue dure, le cinéaste Ayoub Layoussifi et l’anthropologue Khalid Mouna ont co-réalisé le documentaire «Mono», qui met en lumière cette question encore peu visible. Pour ce film en avant-première mondiale, prévue vendredi 10 mai à Casablanca, les deux auteurs ont posé leur caméra dans les squats à Tanger, espace urbain où l’héroïne fait des ravages depuis les années 1980.

Travaillant sur la production, la consommation et la commercialisation du cannabis, anthropologue à l’Université Moulay Ismaïl de Meknès, Khalid Mouna est en effet interpellé par l’usage de l’héroïne dès sa jeunesse, dans la région du nord dont il est originaire. Acteur et réalisateur natif de Casablanca et vivant en France, Ayoub Layoussifi est pour sa part «sensibilisé depuis l’enfance» sur les dangers de la drogue, grâce à sa sœur psychiatre et addictologue.

«J’ai toujours été curieux de mon environnement. J’ai fait mes études en cinéma en tant que réalisateur et acteur, mais le documentaire m’a toujours attiré et intrigué, parce qu’on filme la réalité de ce qui se passe autour de nous. On a le droit, mais aussi l’obligation d’en parler», déclare le cinéaste franco-marocain, lors de l’émission Faites entrer l’invité spéciale Marocains du monde, sur Radio 2M en partenariat avec Yabiladi.

Un documentaire sombre sans discours victimaire

De cette amitié entre Khalid Mouna et Ayoub Layoussifi depuis leurs années d’études à l’Université de Paris 8 naissent des affinités artistiques et des intérêts communs aux questions sociétales du pays. «Tout a commencé donc avec un travail de recherche, devenu par la suite l’idée d’un documentaire», raconte l’anthropologue, également invité à l’émission. Dans ce processus, le cinéaste met son savoir-faire artistique au service d’une démarche anthropologique. L’idée est ainsi d’équilibrer entre le traitement d’un sujet sombre, le souci de montrer la complexité des vécus, avec l’impératif de conserver un cadre cinématographique.

«Le documentaire en anthropologie n’est pas quelque chose de nouveau. Nous voulons apporter un double regard permettant à un artiste de se mettre dans la peau du chercheur et donner à ce dernier un regard cinématographique sur un sujet d’enquête. C’est un exercice d’inversion des rôles, pour se saisir d’un sujet en lien avec Tanger, une ville émergente.» Khalid Mouna

En effet, le choix du lieu de tournage dénote du souci des coréalisateurs de montrer que le phénomène des drogues dures ne se limite pas aux grands axes. «Tout le rôle de ce film est justement d’ouvrir le débat, à travers l’image et le son en tant qu’outils de plaidoyer pour ces populations, au-delà de la question de la consommation de drogue», ajoute l’universitaire.

Dans ce sens, Ayoub Layoussifi indique que «l’envie de travailler ensemble a toujours été là». «J’ai une relation personnelle avec la psychiatrie et l’addictologie. Ma sœur praticienne m’a toujours parlé des ravages de la drogue (…) Lorsque Khalid Mouna m’a proposé de collaborer avec lui sur le sujet, c’était pour moi une évidence. Ce fléau touche aujourd’hui nos jeunes et nos moins jeunes, de toutes les couches sociales, y compris des femmes et des mineurs», ajoute l’artiste.

«C’était important pour moi de mettre en avant ce sujet et de parler de ces gens-là, qui sont des marginaux de la vie, de la société, qui sont exclus; parce que la drogue exclut. L’idée d’un documentaire dessus m’a intrigué et j’y suis allé naturellement. Khalid et moi nous sommes complétés, en inversant nos rôles.» Ayoub Layoussifi

Dans ce processus, le cinéaste devient chercheur, d’une certaine manière. Outre la documentation fournie par l’universitaire, il observe son environnement, en allant vers des psychologues et des psychiatres, ou encore des associatifs. «Etant en France, je fais le parallèle avec ce qui se fait également dans les centres d’addictologie ici. Nous partageons le savoir-faire de l’un et de l’autre pour filmer d’une manière cinématographique», explique Ayoub Layoussifi. Sur le terrain à Tanger, il a été accompagné avec Khalid Mouna par Noureddine Lyasfi, de l’Association Hasnouna de soutien aux usagers de drogues (AHSUD).

Des récits personnels en image et en son

Chaque histoire personnelle et individuelle d’un consommateur est singulière, mais toutes convergent vers un cheminement de descente aux enfers, par le fait que la spirale de la drogue tire vers la dégradation sociale et économique, menant ensuite à la marginalisation. La situation réelle des consommateurs d’héroïne interpelle encore plus, vu l’évolution des circuits clandestins d’approvisionnement.

«Des années 1980 à aujourd’hui, les routes de l’héroïne se sont réduites. Par conséquent, [la marchandise] acheminée depuis le sud, les enclaves ou le port, essentiellement depuis la Turquie, est industrielle et de très pauvre qualité. Cela fait que les usagers se retrouvent à consommer beaucoup plus, soit l’équivalent de 300 à 500 DH par jour.» Khalid Mouna

Ce coût engendre plusieurs autres phénomènes socio-économiques annexes, nonobstant le statut du consommateur. Le film le montre également par la diversité des profils de celles et ceux ayant confié leur témoignage. Par la même occasion, l’idée est de «casser ce cliché qui associe la drogue à la criminalité ou à la pauvreté ; ce sont plus les parcours de vie qui définissent à quel moment l’un ou l’autre commence à consommer un type de drogue donné», souligne encore le chercheur.

Ayoub Layoussifi explique avoir été interpellé par un autre point commun aux témoignages recueillis. Beaucoup y indiquent que la première dose d’héroïne a été prise pour «essayer». «Cette addiction est quasi-immédiate, ce qui est très différent des autres drogues. C’est pour cela que le consommateur se trouve dans une spirale infernale où il ne s’attend pas du tout à cette accoutumance très rapide… Petit à petit, c’est l’héroïne qui régit son quotidien et il ne peut pas se réveiller le matin sans commencer par une prise», indique le cinéaste.

«La drogue isole de la société, de la famille, des amis ; la personne s’efface de son entourage et plus on s’isole, plus on s’enfonce dans un gouffre. L’argent part dans la drogue et quand on n’en a pas, l’addiction peut créer des comportements pouvant parfois virer vers la criminalité.» Ayoub Layoussifi

Produit par Najib et Abdelkrim Derkaoui, en co-production avec Soread 2M, «Mono» met en exergue également des questions de «droit à la santé, à la dignité, au soin, au travail et à l’intégration revendiquées par les usagers», ce qui extrait ces dernier du regard simpliste qui leur est souvent porté. En juin prochain, le film sera montré dans plusieurs villes du Maroc, à travers une tournée soutenue par l’Institut français.