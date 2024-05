Rabat : l'UIR organise une compétition de robotique

Les 9 et 10 mai prochains, une compétition de robotique, organisée par la school of Aerospace and Automative engineering de l’UIR, se déroulera sur le Campus de l’UIR. Sous le thème «Innovate and Automate», elle met à l’honneur des étudiants ingénieurs issus de diverses écoles du Maroc : UIR, INPT, FST de Settat et EMI. Tous s’affronteront autour du thème commun «Innovate and Automate», au travers d’une série d’épreuves. Ils mettront à profit leurs compétences en programmation et contrôle de robots.

Trois grand défis les attendent :

The gripper : les équipes seront chargées d’assembler des robots capable de saisir et déplacer des objets avec précision dans un temps imparti. Le but est de soulever des objets et de les placer correctement dans des emplacements déterminés.

Follower Line : les participants programmeront des voitures autonomes capables de suivre une ligne tracée au sol. Cela demande de développer des algorithmes sophistiqués pour que le robot puisse naviguer avec précision, en évitant les obstacles et en restant sur la trajectoire définie.

Drone Challenge : les équipes devront piloter des drones à travers un parcours sans entrer en collision avec les obstacles. Pour ce faire, elles doivent au préalable maîtriser la stabilisation des drones, la navigation précise, ainsi que la gestion efficace de l'énergie et des ressources disponibles.

Cette compétition offre l'opportunité aux jeunes talents d’explorer le domaine de la robotique, tout en mettant en pratique leurs connaissances théoriques. Elle représente un terrain d'échange où les esprits créatifs se rencontrent pour collaborer et repousser les limites de l'ingénierie.