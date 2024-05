Maroc : Le Chinois Zhejiang Hailiang construit une usine de cuivre pour 2,8 MMDH

Le principal fabricant chinois de tubes et de tiges en cuivre, Zhejiang Hailiang Co., construit une usine au Maroc pour une enveloppe de 288 millions de dollars. Cette unité sera destinée à la production de matériaux et pièces destinées aux batteries au lithium, notamment les feuilles qui entrent dans la composition, indique Bloomberg ce mercredi.

Citant un dossier déposé mardi par la société auprès de la Bourse de Shenzhen, Bloomberg rapporte aussi que l’usine au Maroc permettra à Zhejiang Hailiang de mieux approvisionner ses clients en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique, dans un contexte géopolitique marqué par la perturbation des flux commerciaux.

La production annuelle de l’usine au Maroc est estimée à 50 000 tonnes d'alliages, 35 000 tonnes de tubes, 40 000 tonnes de barres et 25 000 tonnes de feuilles. Hailiang a précisé que la construction devrait durer 36 mois.

Le choix du Maroc comme base de production s’explique notamment par les accords de libre-échange que le pays a déjà conclus avec les Etats-Unis, l’Union européenne et la Turquie, ce qui facilitera l’accès de Hailiang à plusieurs marchés.

Pour contrer les restrictions sur les produits chinois, Zhejiang Hailiang s’est développé dans de nouvelles installations de production en dehors de la Chine. L’année dernière, la société a annoncé la mise en place d’une usine de feuilles de cuivre pour batteries au lithium de 50 000 tonnes en Indonésie.

Ces nouveaux cites industriels s’ajoutent à ceux déjà existants aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Vietnam et en Thaïlande.