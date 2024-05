Marrakech : 6 morts par intoxication dont une fillette de 5 ans

La ville de Marrakech est touchée par une série de drames liés à des intoxications alimentaires. L'incident initial a été signalé après que six personnes, dont une fillette de cinq ans, aient perdu la vie suite à la consommation de repas dans un restaurant du quartier Al Mhamid, relevant de la préfecture de Menara.

Ces drames ont révélé des lacunes sérieuses dans le contrôle de la qualité des aliments dans la ville. Pour y faire face, les forces de sécurité du district 20 de la zone d’Al Mhamid ont pris des mesures immédiates, en arrêtant le propriétaire de l’établissement et ses employés.

Une commission du bureau de la sécurité sanitaire a été mobilisée pour enquêter sur les causes précises de l'intoxication. Les autorités ont découvert une quantité de viande avariée ainsi que des denrées alimentaires périmées dans les locaux du restaurant.

Arrêté pour «participation à des homicides involontaires» et «dissimulation de preuves sur les lieux d’un crime», le procès du propriétaire devrait débuter ce mercredi.

En parallèle, les réactions de la société civile ne se sont pas fait attendre. Selon Hespress, des activistes ainsi que l'Association Marocaine des Droits Humains – Section Menara Marrakech ont exprimé leur préoccupation quant à l'indulgence des autorités envers l'octroi de permis commerciaux, permettant à de nombreux établissements d'opérer dans des conditions d'hygiène douteuses. Ils ont respectivement exigé une réglementation plus stricte de la vente de produits alimentaires et de biens de consommation dans les espaces publics, afin de garantir la sécurité et la santé des citoyens.