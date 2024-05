Air Côte d’Ivoire inaugure sa ligne Abidjan - Casablanca

Ce lundi 06 mai, l'arrivée du premier vol officiel Abidjan – Casablanca de Air Côte d'Ivoire a marqué un moment historique. Sous une température de 24°C, le vol HF 0790 de la compagnie Air Côte d'Ivoire, a atterri à l'aéroport Mohammed VI de Casablanca à 16h10, accueillant à son bord le ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné, et une délégation officielle. Cette arrivée s’est accompagnée par des cérémonies chaleureuses et des échanges symboliques entre les autorités ivoiriennes et marocaines. Elle témoigne de l'engagement d'Air Côte d'Ivoire à renforcer les liens historiques d'amitié entre les peuples marocain et ivoirien, tout en contribuant au développement économique et social de leurs nations respectives.

S'en est suivie l'inauguration officielle de la nouvelle ligne, reliant Casablanca à Abidjan, mardi 7 mai, dans la capitale économique du Maroc. Désormais Air Côte d'Ivoire propose quatre vols directs par semaine entre Casablanca et Abidjan, prévus les jeudis et dimanches à 15h35, ainsi que les mardis et vendredis à 19h25.

En seulement trois ans, Air Côte d'Ivoire est passé de trois à dix avions, avec un taux de renouvellement élevé. Cette croissance a permis à Air Côte d'Ivoire de développer son réseau, offrant désormais 20 destinations régionales et 5 destinations domestiques. De même, en plus d’avoir créé une école de formation de pilotes et une école de formation de mécaniciens en collaboration avec l'INPHB, Airways formation et l'IAAG, la compagnie ivoirienne dispose d’un programme de formation soutenu pour les pilotes, les mécaniciens, les cadres dirigeants et les cadres supérieurs.

En termes de perspectives d'avenir, Air Côte d'Ivoire a tracé une trajectoire ambitieuse pour son expansion et son développement. La compagnie prévoit d'augmenter sa flotte à 15 avions en 2025. Elle prévoit également de consolider sa présence sur le marché international, en ouvrant de nouvelles routes long-courriers vers Paris, Genève, Beyrouth, Londres, Washington et New-York, d'ici 2027.

Ainsi, la compagnie aspire à devenir une porte d'entrée et de sortie essentielle pour les déplacements entre l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord vers l'Europe et d'autres destinations internationales.