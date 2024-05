Maroc : 1 741 livres produits par an, dont 1% en amazigh

La Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines a récemment publié rapport sur la situation de l’édition et du livre au Maroc. S’intéressant aux domaines de la littérature, des sciences humaines et sociales, sur les années 2022 et 2023, ce document est rendu public à l’occasion de la 29e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2024), qui s’ouvre le 9 mai à Rabat.

La Fondation a révélé que le total des livres édités pour l’année 2022/2023 s’élève à 3 482 titres, avec un taux de production annuel estimé à 1 741, entre publications papier et numériques. Sur la même période, 496 magazines marocains ont été référencés.

Les publications papier représentent 92% de l’édition marocaine (sciences humaines, sciences sociales et littérature). Quant au volume de l’édition numérique, il est estimé à 8%, la majeure partie étant en langues étrangères (67,02% en français et en anglais). Les publications électroniques sont souvent d’institutions publiques, d’organismes officiels et d’instituts œuvrant dans le domaine de la recherche.

En termes de langues, le rapport a montré une continuité du «processus d’arabisation du secteur marocain de l’édition», déjà suivi dans les rapports précédents. Ainsi, l’usage de la langue arabe a été relevé dans près de 79,1% des ouvrages édités.

Alors que le taux d’usage de la langue française est de 16,31% dans les publications des éditons, le rapport explique cette tendance par «la dynamique d’arabisation dans l’enseignement des sciences humaines et sociales au sein des universités marocaines, depuis les années 1970, ce qui a créé de nouvelles générations de chercheurs et d’auteurs arabophones». Ce phénomène s’est ensuite reflété dans les domaines de l’écriture et de l’édition.

Très peu de livres en amazigh et en langues étrangères

Les autres langues étrangères ne représentent qu’un faible pourcentage de l’édition marocaine, l’anglais étant estimé à 2,28% et l’espagnol à 0,5%.

Le rapport affirme également que «plus de vingt ans après la création de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) et la constitutionnalisation de la langue amazighe» en 2011, «la situation de l’édition marocaine en langue amazighe n’a pas changé», cette langue restant encore très marginale.

Au cours de la période couverte par le rapport, 53 livres ont été publiés en langue amazighe, tous en format papier, à un rythme annuel ne dépassant pas 27 ouvrages par an. Ce chiffre représente 1% du total des publications marocaines.