Maroc : Le séisme a causé une perte économique de 0,24%

En septembre 2023, un puissant séisme a frappé plusieurs provinces marocaines, faisant près de 3 000 personnes. Un nouveau document de recherche du Policy Center for the New South (PCNS) évalue l’impact économique de cette catastrophe naturelle, suggérant des pertes modérées d’environ 0,24 % de l’ensemble de l’économie.

La recherche étudie le poids financier du tremblement de terre et les efforts de reconstruction. Selon l’enquête du 30 avril, le séisme entraînera une baisse de 1,3% du GRP de Marrakech-Safi et une baisse de 10,2% de l’activité économique dans la province d’Al-Haouz, zones les plus touchées par le séisme.

«De ces estimations, nous pouvons déduire que le tremblement de terre du 8 septembre 2023 était plutôt une tragédie humaine avec des pertes économiques modérées, notamment au niveau macroéconomique», écrivent les chercheurs. Ils expliquent que cette conclusion «est étayée par l’analyse de certains indicateurs financiers à haute fréquence, démontrant le caractère résilient de l’économie marocaine, suite à la catastrophe naturelle».

Une analyse du programme d’aide



La recherche examine également le programme gouvernemental de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées. Ce projet alloue 120 milliards de dirhams pour une aide d’urgence à court terme aux ménages dans les zones touchées, un soutien financier pour reconstruire les logements et les infrastructures, qui seront également modernisées à moyen et long terme. Cette initiative porte également sur la promotion de l’activité économique dans d’autres provinces du Haut Atlas.

Les chercheurs ont évalué les deux phases du programme. La première se concentre sur les efforts de secours immédiats, notamment les indemnités financières aux familles pour les denrées et le logement, ainsi que la réparation des routes et autres infrastructures. La deuxième partie porte sur les améliorations à long terme, notamment la construction de meilleures routes et d’écoles, la création d’emplois dans l’agriculture et le tourisme.

«Nous avons évalué l’impact économique du programme de relance à travers ses deux piliers principaux, tout en considérant différentes hypothèses pour le schéma de financement du deuxième pilier, allant d’une nouvelle injection de fonds dans l’économie (dette) à une réallocation complète des investissements des secteurs non publics, affectés aux zones touchées», note la source.

Dans leur évaluation, les chercheurs suggèrent que, sur la base de «l’engagement du Maroc à maintenir la stabilité macroéconomique, en particulier la viabilité de la dette, et aligné sur l’évaluation du ministère des Finances selon laquelle la dette du Trésor devrait décélérer à partir de 2023 pour revenir aux niveaux de 2021 d’ici 2025». «Le scénario qui paraît le plus probable pour le financement du deuxième pilier (98 milliards de dirhams) suggère un recours prioritaire à la réallocation des investissements, plutôt qu’à une augmentation de l'endettement», ajoute-t-on.

Considérant ce scénario, les chercheurs estiment que le plan de relance de 120 milliards de dirhams n’aura qu’un «léger impact positif sur la croissance au niveau national», avec une hausse moyenne de 0,03% sur la période 2024-2028.

«Pour les provinces du Haut Atlas, des hausses de croissance significatives sont attendues grâce au plan de relance, quel que soit le scénario de financement», signalent les chercheurs.

Enfin, les chercheurs questionnent un choix difficile auquel le gouvernement est confronté, s’il s’agit de se concentrer sur l’aide aux zones les plus touchées pour rattraper leur retard, quitte à retirer des fonds aux zones les plus riches. «Compte tenu de l’intention politique de réduire les disparités régionales et de la nécessité d’aider les régions sous-développées à rattraper l’élan du développement dans le reste du pays, nous pourrions envisager la nécessité de donner la priorité à l’équité plutôt qu’à l’efficacité, dans de telles circonstances», concluent les chercheurs.

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un groupe de réflexion marocain visant à contribuer à l’amélioration des politiques publiques économiques et sociales qui remettent en question le Maroc et le reste de l’Afrique en tant que parties intégrantes du Sud global.