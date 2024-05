UM6P : L’avenir de l’Afrique en débat dans le Sommet Bridge Africa

L’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) a lancé, lundi au campus de Benguerir, le Sommet «Bridge Africa» qui se tient du 6 au 8 mai 2024. A l’initiative de l’université, cet événement réunit près de 140 participants issus de 25 pays d’Afrique, afin d’«explorer des solutions innovantes aux défis du développement» dans le continent.

Aussi, cette rencontre rassemble «des jeunes leaders et talents africains dynamiques et engagés, autour de trois journées thématiques : inspirer, impliquer et agir, avec une programmation autour du développement du leadership, des ateliers de planification stratégique ainsi que des activités de développement communautaire», fait savoir un communiqué de l’UM6P. L’événement prévoit aussi «un village des solutions» et une exposition artistique.

Ce Sommet s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’université à «contribuer au développement du continent africain», à travers une vision «basée sur la collaboration, l’innovation et l’excellence». Pour l’UM6P, il s’agit d’«une opportunité pour les jeunes leaders africains de se rencontrer, d’échanger des idées et de construire des initiatives durables pour un avenir meilleur pour l’Afrique».

Président de l’UM6P, Hicham El Habti a ouvert le sommet en déclarant que «le programme Bridge Africa est une initiative à plusieurs volets, conçue pour rassembler de jeunes leaders africains à fort potentiel afin d’aborder des thèmes clés tels que la science, la technologie, l’innovation, le développement économique et la sécurité alimentaire, avec pour objectif principal de créer un impact sur le continent».