Le 26e Jazz au Chellah célèbre la diversité à travers la musique

Prévu du 10 au 12 mai 2024, le 26e Festival Jazz au Chellah fera la part belle aux expressions musicales qui se croisent et se retrouvent dans ce style. Ainsi, des artistes européens et marocains partageront la scène de l’historique Chellah à Rabat.

Initié par l’Union européenne au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra et Rabat Région Patrimoine Historique, le festival se greffe cette année sur la Journée de l’Europe, le 9 mai, qui marque l’anniversaire de la «Déclaration Schuman» de 1950.

Cette année-là, Robert Schuman a partagé sa vision de rendre «inconcevable la guerre entre les nations». Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc, souligne que «le Jazz au Chellah est bien plus qu’un simple festival». «C’est une célébration de la diversité, un pont entre les continents, un dialogue entre les âmes musicales», a-t-elle ajouté.

Directeurs artistiques du festival, mâalem Majid Bekkas et Jean-Pierre Bissot rappellent que «lorsque la Délégation de l’Union européenne a créé le festival Jazz au Chellah (initialement intitulé Jazz aux Oudayas) en 1996, elle ne devait certainement pas imaginer l’ampleur qu’allait prendre l’événement non seulement au Royaume du Maroc, mais encore en Europe et plus globalement dans l’histoire de la musique actuelle».

Désormais, ce rendez-vous Jazz «est parvenu à ouvrir de nouvelles directions au musiques jazz d’Europe, autour des nombreuses rencontres initiées avec les musiciens marocains», ajoutent les deux directeurs artistiques. Au Chellah, «le jazz fut un terreau fertile à la création d’une culture des dialogues, car c’est un langage libre construit autour de l’écoute, de la créativité, du respect entièrement tourné vers la paix», soulignent-ils.

Ainsi, la 26e édition du festival s’inscrira «dans cette philosophie, avec le souci permanent de qualité artistique, la diversité des styles, les formules instrumentales variées et son potentiel émotionnel contrasté, avec 7 bands européens et 33 artistes de 11 pays venus spécialement pour rencontrer des artistes marocains et partager avec eux leurs talents d’écriture», indiquent Majid Bekkas et Jean-Pierre Bissot.