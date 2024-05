La tragique histoire de Mustapha, révélateur des défis des mineurs migrants marocains

En octobre 2023, les drames s’enchaînent dans la prison de la banlieue parisienne de Villepinte. En l’espace de quelques-jours, quatre détenus, tous mineurs, ont tenté de mettre fin à leur jour. Le premier d’entre eux, Mustapha, a tragiquement réussi son coup, mettant fin à «ses rêves brisés», comme le relate StreetPress.

Originaire de Fnideq, au nord du Maroc, Mustapha avait quitté son pays à l'âge de 14 ans, animé par le désir ardent de sortir sa famille de la pauvreté : «Je pars pour nous sauver de la misère.» Malheureusement, son périple vers l'Europe s'est rapidement heurté à la réalité. Il a basculé dans un cauchemar, sans pouvoir distinguer la moindre issue à son calvaire. Malgré des débuts prometteurs en Espagne, où il était pris en charge dans un foyer et reprenait l'école avec enthousiasme, Mustapha a fini par sombrer dans la spirale infernale de la drogue et de la délinquance.

Son arrivée en France, marquée par des fugues et de nombreux délits, l'a conduit derrière les barreaux. C’est à ce moment précis que son état de détresse a atteint un point critique. Placé à l'isolement en raison d'une infestation de punaises de lit, Mustapha a exprimé, à plusieurs reprises, des pensées suicidaires aux médecins qui le suivaient. Il ne supportait plus ce confinement solitaire. Toutefois, ses nombreux appels à l’aide n’ont pas suffit à alerter les autorités. Le manque d’écoute et de considération, dont il avait réellement besoin, l’a mené à commettre l’irréparable.

Le drame s'est finalement conclu par la découverte de Mustapha, sans vie, dans sa cellule. Un acte désespéré qui a brisé le cœur de sa famille, traversant ce deuil à distance, mais aussi bouleversé les équipes qui se sont occupées de sa prise en charge.

Un système de protection défaillant

Cette tragédie met en lumière les lacunes du système de protection des jeunes migrants isolés en France et souligne l'urgence d'une action pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Les mineurs en détention sont confrontés à des conditions psychosociales plus difficiles, aggravées par l'encellulement et l'isolement. Un rapport de la sociologue Alice Simon, relevé par Mediapart, appuie également sur l'impact de la séparation avec la famille et du climat parfois hostile entre détenus.

Bien souvent, les éducateurs se heurtent à des contraintes institutionnelles qui limitent leur capacité à fournir un soutien adéquat à ces MNA (mineurs non accompagnés). Le rapport entre sécurité et accompagnement éducatif est donc particulièrement délicat, les impératifs sécuritaires ayant tendance à prévaloir sur les besoins éducatifs de ces jeunes détenus.