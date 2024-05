Dubaï : Le Maroc en force à l'Arabian Travel Market 2024

Du 6 mai au 9 mai, se déroule la 31e édition de l’Arabian Travel Market, à Dubaï. Ce salon, dédié au voyage et aux évènements touristiques au Moyen-Orient, réunit plus de 165 pays autour d’un thème commun : l’innovation et l’entreprenariat. Au total, 2300 exposants et représentants sont attendus. Avec la participation de 26 co-exposants, l’Office National Marocain du Tourisme a assuré le rayonnement touristique du Maroc sur la scène internationale, sous l'égide de son directeur général, Adel El Fakir, et en présence de l'ambassadeur du Maroc, Ahmed Tazi.

Le Maroc vise à consolider ses parts de marché, en particulier dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient. La mise en valeur de la destination royaume s'est articulée autour de son offre diversifiée, allant du tourisme culturel aux infrastructures hôtelières renommées, en passant par des activités à haute valeur ajoutée comme le golf et le MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

Par ailleurs, la capitale économique du Maroc, Casablanca, a été mise à l’honneur, avec son rôle stratégique en tant que hub aérien et point d’entrée clé au Maroc. Les professionnels du tourisme de Casablanca-Settat ont ainsi pu présenter la région en capitalisant sur son charme urbain, son patrimoine historique et sa position géographique favorable.

L'ONMT a également profité de cet événement pour renforcer ses partenariats stratégiques, notamment avec Emirates Airlines, ainsi que pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration avec des opérateurs régionaux tels que WEGO Middle East. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie globale de l'ONMT, baptisée "Light In Action", visant à promouvoir le Maroc comme une destination touristique de premier plan, tout en favorisant l'innovation et l'entreprenariat au sein de l'industrie.