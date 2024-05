Journée internationale sans régime : zoom sur la situation au Maroc

Depuis 2012, le 6 mai est marqué par la célébration de la journée internationale sans régime. Inspirée d’une première initiative lancée en 1992 par Mary Evans Young, elle a officiellement été établie par Annie Spinazzola, 20 ans plus tard.

En opposition aux discours culpabilisants des magazines féminins qui encouragent leurs lectrices à suivre des régimes excessivement restrictifs, cette journée promeut l'acceptation de soi, une alimentation plus équilibrée et une pratique sportive régulière. C’est l’occasion de réfléchir à la relation complexe entre la santé et les habitudes alimentaires.

Au Maroc, l'obésité et le diabète constituent des défis de santé publique majeurs. Selon l'OMS, le diabète affecte près de 12,4% de la population adulte marocaine, avec des conséquences tragiques, entraînant plus de 12 000 décès annuels. De plus, près de 55,1% de la population est en surpoids et 21,7% en situation d’obésité. En effet, l’obésité augmente de façon alarmante, à raison de 30% par rapport à l’année 2000. Selon la Fédération mondiale de l’obésité, la moitié de la population marocaine pourrait être touchée par cette maladie chronique, d'ici 2035.

L'adoption de pratiques alimentaires moins saines, notamment la consommation quotidienne de fast-food et d'autres aliments transformés, contribue significativement à l'augmentation de l'obésité et favorise l'émergence de diverses complications de santé.

En plus d’une augmentation des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension ou encore de certains cancers, se combinent des conséquences économiques considérables. Les coûts pour la prise en charge de ces maladies au Maroc sont estimés à près d'un milliard de dollars, d'ici 2035. Cette charge financière représente un défi majeur pour le système de santé ainsi que pour l'économie nationale.

Pour faire face à cette crise de santé publique, depuis 2018, le gouvernement marocain a appliqué un plan opérationnel de prévention et de contrôle du surpoids et de l'obésité chez les plus jeunes. Il vise à réduire la prévalence de l'obésité infantile de 15 % d'ici l’an prochain. Les mesures mises en place ont pour objectif d’améliorer l'offre de soins, de promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière, mais aussi de lutter contre les facteurs environnementaux favorisant le surpoids ou l’obésité.