Hassan Hajjaj brille au festival des Arts d'AlUla

Hassan Hajjaj, l’un des pionniers de la photographie et plus généralement du pop art au Maroc, a récemment illuminé la scène internationale. Il a eu l’occasion d’inaugurer des expositions aux Etats-Unis, au Maroc et dernièrement au Festival des Arts d’AlUla, en Arabie Saoudite. Son travail, aussi polyvalent soit-il, a su conquérir un large public grâce à son style authentique et coloré.

L'exposition à AlUla présentait des images prises par le photographe lors de sa visite dans la ville en février 2023. Hassan Hajjaj a passé trois jours intensifs à photographier une centaine de personnes, offrant ainsi une riche exploration de la diversité culturelle d'AlUla.

Reconnu pour son regard artistique unique, fusionnant habilement la photographie, la scénographie, le design et la mode, Hajjaj a apporté un souffle de fraîcheur à cette ancienne ville chargée d'histoire. À travers ses portraits colorés et dynamiques, il a su capturer l'essence même de la ville et de ses habitants. Des bergers locaux, en passant par l’équipe de football d’AlUla, aux personnalités mondiales comme Alicia Keys et Swizz Beatz, chaque sujet a été immortalisé dans un cadre qui célèbre leur individualité et leur connexion avec la ville.

L'approche de Hajjaj en tant qu'artiste va bien au-delà de la simple capture d'images. Pour lui, chaque séance photo est une «performance» en soi, où la musique, les vêtements et l'ambiance contribuent à créer un espace d'expression authentique.