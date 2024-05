Etats-Unis : L’AMDIE en quête d’investissements dans les technologies au Maroc

En tournée dans quatre villes américaines, du 6 au 14 mai 2024, le ministre chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli promeut les investissements au Maroc dans les secteurs des nouvelles technologies, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et de l’aéronautique. A l’initiative de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce roadshow fera escale à Dallas, Austin, San Francisco et Seattle (Etats-Unis), en partenariat avec les ambassades des deux pays.

Un communiqué du ministère fait savoir que des rencontres seront prévues avec les investisseurs des domaines ciblés, dans le cadre de la promotion de la marque «Morocco Now». Le lancement du roadshow se tient à Dallas, lors du 16e US - Africa Business Summit, initié par le Corporate Council on Africa sous le thème «Etats-Unis et Afrique : un partenariat pour un succès durable», ajoute la même source.

Tenu en 2023 à Marrakech, le rendez-vous prévoit cette année d’accueillir plus de 1 500 acteurs publics et privés des Etats-Unis et des pays d’Afrique. Seront également présents «des chefs d’Etat, des investisseurs internationaux, des responsables gouvernementaux américains et africains et des parties prenantes multilatérales», souligne-t-on.

Cet événement connaîtra la participation de Mohcine Jazouli à une table ronde co-organisée par Africa 50, sous le thème «African Infrastructure Investment : Impacts and Returns». La rencontre permettra de partager les expériences sur «les moyens de financer plus efficacement les infrastructures en Afrique».

Dans le cadre du même sommet, l’AMDIE tiendra l’événement «Invest in Morocco» sous le thème «Friendshoring to Strengthen Value Chains with Africa: Morocco Example», avec la participation de l’ONHYM et de Casablanca Finance City. L’idée sera de «mettre en valeur les atouts du Maroc en tant que hub stratégique pour l’investissement en Afrique dans les secteurs clés, tels que l’automobile, l’aéronautique, les énergies et le digital», fait savoir le département.

Par ailleurs, la délégation marocaine du roadshow participera à «des rencontres stratégiques avec des décideurs et des chefs d’entreprise américains, des visites de sites industriels et une rencontre spéciale avec la diaspora marocaine à San Francisco».