L’Afrique du sud prépare un forum diplomatique pro-Polisario à Tindouf

Brahim Ghali et Cyril Ramaphosa / Archive - DR

L’Afrique du sud prévoit d’organiser dans «les semaines à venir», dans les camps de Tindouf, un forum diplomatique de soutien au Polisario. Une annonce faite par le chargé d’affaire de l’ambassade de Pretoria auprès de la «RASD», Sello Patrick Rankhumise. Le diplomate a indiqué, lors d’une réunion initiée par le Polisario dans le «camp de Boujdour» sur le territoire algérien, que la chancellerie «effectue des visites organisées aux camps dans le but de s’enquérir de la situation des réfugiés et de réaffirmer les relations solides entre son pays et la "RASD"».

Cette annonce intervient dix jours après l’échec de l’Afrique du sud à inscrire l’appui au Polisario à l’ordre du jour de la réunion des vice-ministres des Affaires étrangères des BRICS, prévue le 25 avril à Moscou. Un revers révélé cette semaine par des médias égyptiens. L’adhésion, depuis le 1er janvier 2024, des Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Egypte au groupement, a permis le rejet de la proposition sud-africaine. La Russie et l'Inde n'étaient guère emballées par l'initiative du gouvernement Ramaphosa, ajoutent les mêmes sources.

Les précédentes éditions du forum diplomatique de soutien au Polisario étaient organisées par le ministère algérien des Affaires étrangères. L’ambassade sud-africaine à Alger accueillait la séance de clôture.