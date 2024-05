France : Le maire de Bourg-en-Bresse porte plainte contre des «affiches islamophobes»

Le maire de Bourg-en-Bresse (Ain), Jean-Françoi Debat, a annoncé saisir la justice à cause d’affiches qu’il considère islamophobes, car véhiculant l’idée que l’islam serait une religion violente et prônerait le terrorisme. Les supports incriminés ont été placardés dans plusieurs lieux dans la commune, le soir du 2 mai 2024. «Cette dérive haineuse doit être stoppée. J’exprime mon soutien aux musulmans de Bourg-en-Bresse et du Grand-Bourg», a écrit l’élu socialiste, sur ses réseaux sociaux.

«L’islam prône-t-il la paix ?», lit-ont sur l’une des affiches, qui répond en reprenant des versets coraniques tronqués ou incomplets, appelant notamment à combattre «ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier [...] parmi ceux qui ont reçu le Livre». Cité par France 3 Régions, Salim Mazni, directeur de cabinet du maire, explique que trois types d’affiches ont été identifiées.

«Certains fustigent l’Islam comme une religion contraire à la paix ; d’autres comme anti-fraternité. Enfin, un troisième type d’écrits dit que l’islam prone le terrorisme. Les auteurs de ces écrits ont utilisé des sourates incomplètes ou des versets dans une «traduction orientée» en français», fait savoir le responsable.

Critiqué sur les réseaux sociaux à cause de son initiative, Jean-Françoi Debat a cependant eu le soutien du Conseil français des cultes musulmans (CFCM). Dans sa déclaration à ce sujet, l’instance a exprimé sa ferme condamnation de «cet affichage sauvage et haineux». Par ailleurs, elle a souligné son «soutien total à l’ensemble des forces vives de la ville face aux prêcheurs de haine et de la division».

Des affiches islamophobes ont été découvertes à plusieurs endroits de Bourg-en-Bresse. Son maire, Jean-Francois Debat, a annoncé son soutien aux musulmans et le dépôt d’une plainte de la ville contre les auteurs. Le CFCM condamne fermement cet affichage sauvage et haineux et… pic.twitter.com/i7gCsWZ8f9 — CFCM (@CfcmOfficiel) May 2, 2024

Dans ce contexte, les quatre mosquées de la ville comptent également porter plainte.