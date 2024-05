Diaspo #337 : Du Go Kart au WTCR, Sami Taoufik poursuit ses rêves au Maroc

Tout a commencé lors de son 5ème anniversaire à Madrid, où Sami s’est essayé pour la première fois au Go Kart. «Je me souviens avoir été plus rapide tous les autres sur le circuit, même si c’était la première fois que je conduisais», a déclaré le pilote automobile marocain d’origine espagnole Sami Worship Taoufik, lors d’un entretien téléphonique à Yabiladi.

Né en Espagne d’une mère marocaine et d’un père anglais, Sami Taoufik aura eu le déclic pour la course automobile lors de cette fête d’anniversaire, dont il garde un souvenir intact. Durant la période de Noël de la même année, ses parents lui offrent son premier Go Kart. Il fait alors son véritable baptême du feu. «J’étais évidemment passionné. J’ai commencé à m’entraîner et à rouler autour d’un rond-point à l’extérieur de notre maison parentale, à Madrid», se souvient le pilote âgé aujourd'hui de 22 ans.

Sami Taoufik s’est essayé au volant pendant un an, avant que son père ne l’inscrive à sa première compétition, un championnat local de Madrid. «Après quelques courses, dès ma deuxième année, j’ai commencé à remporter des compétitions. J’ai gagné le championnat de Madrid, sur trois années consécutives», nous raconte le pilote avec fierté.

Du Go Kart à la Formule 2

Soutenu par ses parents au fur et à mesure de ses réussites au niveau local, Sami jette son dévolu sur les championnats d’Europe. «Lors de ma première année de participation, j’ai été classé quatrième au monde et l’année d’après, j’ai remporté le championnat d’Europe, qui est le tournoi de Go Kart le plus respecté au monde», s'est félicité le pilote.

En effet, Sami est devenu le premier pilote marocain à remporter le Championnat d’Europe de Karting dans la catégorie OK Junior. Après avoir prouvé son talent en Go Kart, il décide d’explorer d’autres disciplines de course, passant à la Formule 4 monoplace, puis à la Formule 2 au bout d’un an.

«Nous avons décidé que la monoplace n’était peut-être pas la solution ; nous ne trouvions pas de fans ni de sponsors», a expliqué Sami. «J'ai commencé à faire du TCR Europe, qui est plus abordable et aussi plus amusant». En effet, le Touring Car Racing est une compétition de course automobile sur route, à bord de voitures de tourisme adaptées pour la course.

En se lançant dans cette catégorie, Sami s'engage dans le championnat européen de TCR. «C’était plus amusant parce que cela ne dépendait pas de la vitesse, mais plutôt du talent. De plus, tu te fraies un chemin vers le top cinq», a souligné Sami.

Tout au long de sa carrière de pilote, Sami a fièrement représenté le Maroc. «Depuis que je suis très jeune, j’ai toujours une grande estime pour ma famille maternelle et pour le Maroc», nous a-t-il déclaré.

«Nous venions ici tous les étés. J’ai toujours voulu porter les couleurs du Maroc sur les circuits de la compétition. Je voulais aussi que les gens connaissent mes origines marocaines et sachent que je soutiens mon pays. C’est grâce à ma mère que j’ai pu faire tout cela. J’ai toujours voulu la rendre fière de son pays, de mon pays.» Sami Taoufik

Attaché aux couleurs nationales, Sami a même décliné plusieurs offres de sponsoring de l’Espagne et de l’Angleterre, pour être pilote sous l’étendard du Maroc.

Sur le circuit des courses automobiles au Maroc

Ce week-end, le rêve de Sami est enfin devenu réalité. Le jeune homme, qui vit désormais au Maroc, a participé au Championnat mondial des voitures de tourisme (WTCR) à Marrakech, la ville natale de sa mère. Sa photo figure même sur l’affiche de la course, organisée les 3 et 4 mai dans la cité ocre.

«C’est une course très importante pour moi. C’est la toute première grande course à laquelle je participe, dans mon pays d’origine», a déclaré Sami, qui a déjà remporté quelques courses de Go Kart au Maroc, notamment à Rabat et Marrakech.

«J'ai remporté quelques courses ici au Maroc, mais jamais celle-ci, à un si haut niveau. C’est le championnat mondial des voitures de tourisme, l’une des courses de voitures de tourisme les plus réputées. J’en suis très heureux, d’autant que cela se passe à Marrakech, ma ville d’origine.» Sami Taoufik

Bien que confiant dans ses compétences en course, Sami reconnaît un désavantage par rapport à des concurrents plus aguerris. «Ils s’y préparent depuis dix ans, alors que c’est ma première...», nous confie-t-il.

Une première qui lui a plutôt réussi puisque Sami s’est classé 10e, ce samedi à Marrakech, lors de sa première course de la FIA WTCR Race of Morocco. Il devance son compatriote Mehdi Bennani, qui est arrivé 11e. Il s’est ensuite classé sixième, lors de la deuxième course, disputée également ce samedi sur le circuit Moulay Hassan. S’adressant à Yabiladi après sa prestation, Sami a exprimé sa joie en se disant «tellement heureux».

Après des années de course, le conseil de Sami à ses pairs qui souhaitent suivre le même chemin que lui est de ne jamais se juger avant d’avoir essayé. «Mon conseil aux jeunes : n’ayez pas peur de tenter de nouvelles choses. Je ne savais pas que j’aimais les voitures et la course, jusqu’à l’âge de 5 ans ! Mettez-vous un peu du côté du risque aussi, on ne sait jamais où cela peut vous mener», insiste le jeune prodige.