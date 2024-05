CIH BANK dévoile sa campagne Equity : une invitation à repousser ses limites

Fidèle à son image de banque avant-gardiste, CIH BANK a dévoilé sa campagne Equity à travers laquelle la Banque réaffirme son positionnement de trend-setter sur le marché.

Le concept de la campagne Equity dénommée "Pourquoi pas/علاش لا" est inspiré de l’ADN même de CIH BANK, bâti ces dernières années grâce à la stratégie proactive de la banque envers l’innovation et le renouveau. L’objectif de la campagne est de montrer que tout est possible lorsqu'on veut.

Simple, courante mais d’une portée considérable, la question de «Pourquoi pas», est derrière plusieurs innovations et initiatives lancées au cours de ces dernières années par CIH BANK, notamment la suppression des dates de valeur, l’introduction du paiement mobile avec Apple Pay et Google Pay, la promotion de l’inclusion financière à travers l'expansion de la gratuité bancaire à plusieurs segments, etc…

Plus qu'une simple campagne institutionnelle, Equity incarne une promesse de CIH BANK de continuer à réinventer les services bancaires et une invitation aux clients et futurs clients de la banque pour repousser leurs limites et nourrir leurs ambitions.