Parlement : Le PPS convoque Faouzi Lekjaa au sujet de la suspension de l'aide directe à certaines familles

Le groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme a demandé la convocation du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa, «pour une réunion urgente au Parlement afin de discuter de la suspension de l'aide directe à certaines familles».

L'équipe a expliqué que «le gouvernement a décidé en avril 2024 de suspendre l'aide sociale financière directe à de nombreuses familles bénéficiaires dans notre pays, certaines ayant reçu un message sur leurs téléphones portables les informant de cette suspension, bien qu'ils l'aient reçue pendant trois mois consécutifs».

Le PPS a ajouté que «ce sujet intervient dans un contexte particulier suscitant de l'inquiétude chez les familles mentionnées», soulignant que «la principale préoccupation est de répondre aux attentes vitales et urgentes des citoyennes et citoyens, d'améliorer ce qui peut l'être et de réparer ce qui doit l'être».