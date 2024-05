Binter lance une nouvelle ligne aérienne entre Gran Canaria et Ouarzazate

La compagnie Binter Canarias et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ont conjointement annoncé le lancement d’une nouvelle route entre Gran Canaria et Ouarzazate, dès la mi-juillet. L’objectif affiché consiste à dynamiser le secteur touristique de la région marocaine du Drâa-Tafilalet, en la reliant à l’archipel espagnol. Cette initiative offrira aux futurs voyageurs une nouvelle porte d’entrée vers la province d'Ouarzazate, célèbre pour la Ksar de Taourirt, l’Atlas Studios ou encore l’oasis de Fint. Ce sera l’occasion de découvrir un aspect moins connu du Maroc, tout en favorisant l’économie de la ville et de ses alentours.

Cette collaboration entre les Canaries et le Maroc témoigne d’une volonté commune de renforcer leurs liens respectifs. Une campagne de communication est déjà planifiée pour sensibiliser les habitants de Gran Canaria aux charmes d’Ouarzazate. Dès qu’elle sera déployée, elle les encouragera à explorer cette destination peu touristique.

Ouarzazate n’est pas la seule ville à bénéficier d’un tel partenariat. Les villes d’Essaouira et de Tanger ont également prévu d’être reliées à Gran Canaria. Effectivement, toujours pendant la période estivale, à partir du mois de juillet, la programmation des vols vers Tanger sera renforcée, avec l'ajout d'une fréquence supplémentaire, pour proposer des vols les mercredis et samedis.