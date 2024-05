Tourisme au Maroc : l’ONMT compte séduire la jeunesse via la plateforme TikTok

Afin de populariser la destination Maroc auprès de la jeune génération de voyageurs, l’Office National Marocain du Tourisme a imaginé un nouveau concept : la «trend house». Inspirée des tendances TikTok américaines, où pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, des créateurs de contenu se réunissent pour réaliser des productions visuelles, la particularité, ici, consiste à organiser et proposer un voyage complet sur une courte durée.



En début de semaine, dix influenceurs, comptabilisant des millions de followers, ont été conviés à la première étape du séjour : Marrakech. Par la suite, ils découvriront Essaouira et Ouarzazate. Les créateurs de contenu, chacun spécialisé dans un domaine particulier, utilisent leur plateforme pour diffuser leurs dernières aventures. Par exemple, ils mettront en avant les offres de "City Break" à Marrakech et Essaouira, ainsi que les expériences dans le désert et les oasis à Ouarzazate.

D’après une enquête réalisée par l’ONMT, 4 jeunes sur 10, âgés de 18 à 24 ans, affirment avoir déjà réservé un voyage et/ou une activité touristique, après avoir visionné un contenu publié sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, les enjeux touristiques et économiques sont indissociables de l'influence croissante des médias sociaux sur les décisions de voyage des jeunes générations.

Afin d’augmenter le taux de réussite de cette opération, l’ONMT coopère avec la plateforme TikTok. Cette collaboration lui permet de bénéficier des algorithmes les plus avancés et sophistiqués, permettant à la fois de cibler un large public, mais aussi d’évaluer l’impact sur la Génération Z.

Ce jeudi 2 mai, une «Masterclass» a été organisée à la Trend House, de façon à partager les meilleures pratiques d’utilisation de ce réseau social, avec les acteurs du tourisme au Maroc. Les dernières tendances digitales ont été présentées par les responsables de TikTok et les invités - influenceurs. Cette séance de formation permet aux professionnels du tourisme marocains de rester à la pointe des dernières évolutions.