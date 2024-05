UPEACE : Signature à Genève d’un programme de formation pour des diplomates marocains

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et l’Université pour la Paix (UPEACE) ont signé, jeudi à Genève, un Mémorandum d’entente (MoU) en vue du renforcement des capacités des diplomates marocains.



Le document, signé, côté marocain, par Hicham Rhazri, Directeur des Ressources Humaines, et du côté de l’UPEACE par David Fernandez Puyana, Ambassadeur Observateur Permanent de l’Université pour la Paix, s’insère dans le cadre de la politique du ministère des Affaires étrangères dans le domaine de la formation diplomatique.

L’accord porte principalement sur l’élaboration de programmes de formation sur des questions d’intérêt commun.

A cette occasion, l’Ambassadeur Observateur Permanent de l’UPEACE a mis en avant le leadership régional et international du Maroc sur les questions de paix et de sécurité, ainsi que ses contributions reconnues mondialement dans le domaine du maintien de la paix.

L’Université pour la Paix est une institution d'enseignement supérieur dédiée à l'étude de la paix. Créée par la résolution de l’Assemblée Générale 35/55 en 1980, l’UPeace a formé les leaders de la paix au cours des quatre dernières décennies, comptant plus de 6.000 alumni originaires de plus de 120 pays œuvrant pour la paix à l'échelle mondiale.