Coupe du Monde 2030 : Plusieurs ministres marocains mobilisés autour d’une feuille de route intégrée

Ce jeudi 2 mai, lors d’une déclaration à la presse à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a annoncé une progression significative des préparatifs pour la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, organisée par le Maroc aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Ces avancées résultent d’une réunion de coordination interministérielle, visant à élaborer une feuille de route intégrée. Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Bakara, a rappelé que l’accent avait été mis sur la modernisation et la création d’infrastructures essentielles aux futurs évènements.

Effectivement, tous les stades prévus pour la coupe d’Afrique des Nations en 2025, seront soumis à des travaux de rénovation afin de répondre aux normes internationales ainsi qu’aux attentes des équipes participantes et leurs supporters. En parallèle, les travaux de construction du grand stade de Benslimane avancent et sera prêt à accueillir la Coupe du Monde 2030.

Concernant les infrastructures de transport, des investissements seront portés sur la réalisation d’autoroutes et de routes, afin de garantir un accès fluide aux différents stades. De plus, des projets d’extension de la ligne TGV sont prévus pour faciliter les déplacements.

Enfin, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Ammor, porte une attention particulière à la capacité d’hébergement. L’enjeu consiste à assurer un logement non seulement aux équipes de la FIFA mais également au public, venu des quatre coins du globe. En tant que destination accueillante, c’est l’occasion de renforcer la réputation du Maroc, en démontrant sa capacité à orchestrer des événements sportifs mondiaux.

Fouzi Lekjaa a avancé que cette édition sera la meilleure de l'histoire de la Coupe du Monde, comme voulu par le Roi. Il a également annoncé que le dossier commun, prévu d’être déposé à la fin juillet, est en bonne voie.

Ces nombreux échanges et planifications reflètent ainsi un engagement collectif envers une préparation irréprochable pour ce rendez-vous sportif d’envergure internationale.