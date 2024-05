Tamuda Bay Eco Triathlon : Le sport au service du développement territorial

Après deux éditions couronnées de succès, le Tamuda Bay Eco Triathlon continue sur sa lancée, avec une troisième édition. Devenue une véritable référence sportive régionale, les épreuves se dérouleront le week-end du 11-12 mai prochain.

Chaque année, il attire plusieurs centaines participants venus des cinq continents, pour s’affronter autour de trois épreuves successives : le vélo, la natation et la course à pied. Au total, ce sont 850 triathlètes, originaires de 20 nations différentes, qui sont attendus en 2024 pour parcourir une des quatre distances : le 80km expérience, le Jbala Tri, l’Olympic et le Sprint.



Des amateurs aux professionnels, tous les niveaux seront représentés. En parallèle de la compétition, deux autres courses seront organisées pour les enfants ainsi que pour les personnes à mobilité réduite. De la même manière, en l’espace d’un an, le taux de participation des femmes est passé de 28 à 35%.

Toutes et tous auront ainsi la chance de découvrir le climat montagneux de la région, en traversant les villes telles que Martil, M’diq et Fnideq.

Le Triathlon est bien plus qu’une simple compétition sportive. Il s’agit également d’un engagement profond pour l’environnement et la communauté locale. Le Tamuda Bay Eco Triathlon souhaite s’inscrire dans une démarche éco-responsable et soutenir le développement durable. Pour ce faire, les organisateurs se baseront sur dix mesures pré-établies. Une charte écologique guidera leurs actions, tandis que l'utilisation de matériaux biodégradables et de panneaux en bois recyclé viseront à réduire l’empreinte environnementale. Les déchets de courses seront minutieusement recyclés.



De plus, l’événement encourage non seulement la pratique du sport comme un mode de vie sain, mais aussi l'inclusion sociale en prenant en charge les athlètes défavorisés. Les jeunes locaux bénéficient de la distribution d'équipements sportifs grâce au partenaire officiel, IKEA.

Enfin, un village d’exposition sera mis en place pour présenter les produits régionaux, de manière à favoriser l'économie de la région. En faisant appel à des fournisseurs locaux, l'événement veille ainsi à favoriser l'emploi dans la région.