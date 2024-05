La Mauritanie annule la hausse des taxes imposée aux importations agricoles marocaines, depuis le 1er janvier. «La décision est entrée en vigueur ce jeudi 2 mai. C’est une bonne nouvelle pour le secteur. Elle devrait se traduire par une économie de 23 mille dirhams pour chaque camion», s’est félicitéMohamed Zamrani, président de l’Association des producteurs et exportateurs de marchandises en Afrique et à l’étranger. Contacté par Yabiladi, Zamarani a estimé à «60%» les pertes des exportateurs marocains vers la Mauritanie, entre le 1er janvier et le 1er mai 2024.

Cette annulation de la hausse des taxes a été saluée par le Forum mauritanien de protection des consommateurs. L’ONG avait alerté le gouvernement des conséquences d’une telle décision sur le pouvoir d’achat des Mauritaniens, «déjà grevé par la hausse continue des prix et le monopole».

Une mise en garde ignorée par Nouakchott. «La Mauritanie n’aura pas besoin d’importer des légumes pendant le mois du Ramadan», avait déclaré, en février, le ministre, porte-parole du gouvernement mauritanien, Nani Ould Chrougha. Le ministre du Pétrole et des Mines s’était montré confiant en la capacité de la production locale à répondre à la demande du marché national.

Cette levée de la surtaxe imposée aux exportations agricoles marocaines intervient alors que la Mauritanie doit organiser des élections présidentielles, dont le premier tour est fixé au 29 juin. L’actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani brigue un second mandat de cinq années.