Kenya : L’ambassade du Maroc débunke une vidéo sur la police

L’ambassade du Maroc au Kenya est vent debout contre la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant de supposés policiers marocains opérant dans un aéroport en train d'agresser un passager subsaharien. La séquence relayée par Mike Sonko, ancien gouverneur de Nairobi, a été accompagnée par de graves accusations portées contre le Maroc et un appel au boycott de la compagnie Royal Air Maroc. La vidéo postée par Sonko sur la plateforme X est devenue virale avec environ 320 000 vues, jusqu’à mercredi soir.

Pour mettre un terme à la propagation de telles accusations sans fondements qui portent atteinte à l’image du royaume en Afrique, l’ambassade marocaine au Kenya a précisé sur le même réseau social que «les événements décrits dans cette vidéo ne se sont pas produits au Maroc et que les individus représentés ne sont pas affiliés aux forces de police marocaines. Nous exhortons le public et les médias à vérifier les sources et les faits avant de diffuser des informations».

Une simple recherche sur internet permet de révéler que l’agression du passager subsaharien remonte en effet à juillet 2022. Elle s’est produite à l’aéroport de Tunis, comme avait rapporté Middle East Eye. «Graves incidents à l’aéroport de Tunis : des témoins dénoncent des violences à caractère raciste», avait écrit la même source. En mai 2023, un site d’actualité gabonais avait exhumé la vidéo en accusant les forces de l’ordre marocaines.

Un an après, c'est donc au tour de Mike Sonko, ancien gouverneur de Nairobi. Pour rappel, le 8 mars 2022, le Département d’Etat américain avait déclaré Sonko persona non grata aux Etats-Unis, «en raison de son implication dans d'importantes affaires de corruption. Ses actions ont porté atteinte à l’Etat de droit et à la confiance du public dans les institutions démocratiques et les processus publics du Kenya», avaient annoncé les services d’Antony Blinken dans un communiqué.