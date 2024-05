Tourisme : Barceló renforce son offre hôtelière au Maroc

Chaîne hôtelière espagnole la plus présente au Maroc, Barceló a officialisé cette semaine l’ouverture d’un nouvel établissement à Tanger, le premier qui portera la marque Occidental dans le pays. Constitué de 170 chambres, cet hôtel de quatre étoiles est le deuxième de la ville, où le premier en activité est classé cinq étoiles. Avec un total de 1 400 emplois, Barceló gère déjà neuf hôtels dans six villes marocaines : Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger.

Le groupe hôtelier entend ainsi se concentrer sur sa croissance rapide au Maroc, en combinant des hôtels détenus et gérés. A ce titre, le journal El País rappelle qu’il y a six mois, l’achat et la rénovation ultérieure de deux hôtels à Casablanca et à Rabat ont été annoncés, pour un investissement prévisionnel de 80 millions d’euros.

«Le Maroc est un pays stratégique pour le projet d’extension de l’entreprise. Notre objectif est de continuer à évoluer au Maroc en ajoutent de nouveaux hôtels, principalement 4 et 5 étoiles, tant dans le segment des vacances que dans le segment urbain, dans les zones où nous sommes déjà présents, ainsi que dans de nouvelles destinations», déclare Ángel Esquinas, directeur régional de la division hôtelière de Barceló au Maroc et en Tunisie, cité par le média espagnol.

En dehors du Maroc, l’un des axes de croissance cette année pour Barceló sera le Cap-Vert. Dans les semaines à venir, la capitale Praia va accueillir le premier établissement cinq étoiles du groupe espagnol.