Innovation : Le prototype du NamX HUV exposé à Paris

L’entrepreneur franco-marocain Faouzi Annajah, fondateur du NamX HUV, a annoncé que le prototype de la voiture sera présenté à Paris entre les 22 et 25 mai 2024. «Le prototype NamX HUV avec version V8 Hydrogen Engine Technology sera présenté pour la première fois au public à VivaTech à Paris, avec le célèbre système de distribution de capsules», a déclaré Annajah.

Issu de la nouvelle génération des quatre roues à hydrogène, le NamX HUV sera ainsi montré pour la dernière fois durant un événement public, avant les essais routiers. Le modèle «a été nominé pour Tech 2024 dans la catégorie Mobilité & Smart Cities», indique son fondateur.

Conçu avec la société italienne de design automobile Pininfarina, le NamX HUV propose des réservoirs à hydrogène interchangeables, qui s’ajoutent au réservoir principal pour une autonomie sur 800 kilomètres. Ce système permet d’échanger les réservoirs amovibles dans une station, sans faire le «plein» du réservoir principal. «Au lieu des batteries, la voiture est équipée d’une pile à combustible qui génère sa propre électricité», a précédemment expliqué Annajah à Yabiladi.

The NamX HUV prototype with V8 Hydrogen Engine Technology version will be presented to the public for the first time at @VivaTech in Paris, with the famous Capsule Distribution System.



