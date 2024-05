Maroc : Décès du violoniste et professeur de musique Ahmed Hbicha

Le professeur de musique et violoniste Ahmed Hbicha est décédé à l’âge de 52 ans, dans un accident de la circulation survenu à Casablanca. Maestro de renom au Maroc et dans le monde arabe, il est considéré parmi «les plus talentueux» de son temps, a rappelé ce mercredi le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Natif de Ksar El Kébir en 1972, le défunt a accompagné les plus grands artistes qui se sont produits lors de festivals musicaux et de concerts, dans le pays comme à l’étranger. Il a aussi orchestré nombre de formations musicales, en plus d’avoir contribué à la musique de divers titres interprétés par des chanteurs marocains et ceux des autres pays arabes.

A la suite du drame, le ministère a fait part de ses condoléances à la famille du défunt, dont il salue les qualités humaines exemplaires.