Mi-mandat du gouvernement : Le ministère du Tourisme dresse son bilan sectoriel

Au cours des trente derniers mois, plus de 2 milliards de dirhams ont été injectés dans le secteur du tourisme. Depuis la prise en fonction du gouvernement actuel, les exportations de l’artisanat ont dépassé le milliard de dirhams (1 MMDH) pour la première fois, parallèlement aux actions de protection du label marocain en tant que patrimoine auprès de l’UNESCO. Dans le cadre de son bilan de mi-mandat de l’exécutif par secteurs, le ministère du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire a fait savoir que près de 800 établissements hôteliers à travers le royaume avaient été soutenus, avec des indemnités mensuelles pour les professionnels.

Depuis la reprise post-pandémie de 2020, le tourisme est plus que jamais devenu un pillier de l’économie nationale, avec la mise en place de la feuille de route 2023-2026 pour la promotion du secteur. A cet effet, plus de 30 nouvelles lignes aériennes ont été lancées et le nombre de sièges a été augmenté de 22% par rapport à 2022. Ces actions font partie des efforts coordonnés entre les intervenants concernés, notamment l’Office national marocain du tourisme (ONMT), afin de positionner le Maroc dans le top 15 des destinations touristiques mondiales, d’ici 2030.

Dans ce sens, 2023 aura été une année record en termes d’afflux touristique, avec l’arrivée de 14,5 millions, soit une augmentation de 34% par rapport à 2022. Le secteur a pu réaliser des entrées conséquentes, estimées à 105 milliards de dirhams, soit une hausse de près de 12% par rapport à 2022.

En 2024, le tourisme a continué sur cette lancée. Entre les mois de janvier e de février seulement, les arrivées des touristes ont déjà totalisé 2,1 millions, soit plus de 14% sur la même période de l’année d’avant.

Un essor de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire

En 2022, les exportations des produits de l’artisanat ont dépassé pour la première fois le seuil du milliard de dirhams. L’objectif est désormais d’atteindre 2 milliards de dirhams, d’ici 2026. Dans ce sens, le gouvernement a travaillé au renforcement de la compétitivité du secteur et au soutien des artisans, notamment en créant le Registre national, qui compte actuellement 395 000 fabricants. Aussi, le régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) a été généralisé à plus de 641 000 artisans et leurs familles.

Le ministère comptabilise également la création de 50 000 emplois par ans dans l’économie sociale et solidaire, parallèlement au renforcement des capacités. Il s’agit notamment des formations sur le cadre normatif et régulateur du secteur, la comptabilité coopérative, le financement, le marketing et le e-marketing. En 2023, 480 sessions ont été organisées à cet effet, tandis que 353 coopératives nouvellement créées ont été accompagnées.

En termes de soutien au marketing, 8 salon nationaux, 26 régionaux et 50 foires de marchés itinérants ont été organisés, en plus de la participation de 105 coopératives aux foires internationales en Italie, à Bahreïn et au Sénégal. Aussi, le département a travaillé à la protection de l’artisanat marocain en tant que marque de fabrique nationale et patrimoine auprès de l’UNESCO.

En 2023, il a mis l’accent sur six métiers spécifiques : la Blouse oujdia, la fabrication de selles brodées, le zellige tétouanais, le tissage de tentes, la broderie slaouie et la fabrication d’instruments de musique. Au cours de cette année 2024, d’autres métiers ancestraux seront mis en avant auprès de l’institution onusienne.