Terrorisme : Un Sahraoui du Polisario tué au Mali

L’armée malienne annonce avoir tué Abou Houzeifa, alias Hugo, considéré comme l’un des chefs du Groupe Etat Islamique dans le Grand Sahara, lors d’une opération menée dimanche dans la région de d’Indelimane (Talataye, Gao).

Ce Sahraoui originaire de Laayoune avait rejoint le groupe d’Adnane Abou Walid al-Sahraoui, tué en 2021 par l’armée française au Mali. Les deux membres du Polisario avaient appris le maniement des armes et des explosifs, dans les camps de Tindouf. De plus en plus de jeunes des camps adhèrent aux mouvements terroristes au Sahel.

Les Etats-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information sur Abou Houzeifa, en raison de sa participation à l’attaque de 2017 à Tongo Tongo, au Niger. Cette attaque revendiquée alors par Abou Walid al-Sahraoui a causé la mort de quatre soldats des forces spéciales américaines chargés de former, de conseiller et d’aider les forces nigériennes à lutter contre le terrorisme, ainsi que quatre militaires nigériens.