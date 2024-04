Maroc : L’Européen Inetum créé 1500 emplois dans le numérique

Inetum a signé un mémorandum d’entente avec le Maroc, en vue d’étendre ses activités et de tripler son effectif actuel dans le pays, en générant 1 500 emplois d’ici 2027. Prévoyant un investissement de plus de 50 millions de dirhams, l’accord a été annoncé, lundi, par Jacques Pommeraud, PDG du groupe, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration.

Pour le leader européen des services numériques au Maroc, il sera notamment question de «soutenir la transition numérique du Maroc en investissant dans des technologies avancées, en développant des services innovants et en créant des emplois qualifiés et à très forte valeur ajoutée», indique un communiqué.

L’investissement à cet effet permettra de «développer le nearshore en améliorant le service rendu aux clients avec un meilleur ratio investissement/efficacité, ainsi qu’à accélérer l’intégration de l’IA Générative chez tous types de clients», ajoute la même source.

Un autre objectif consistera à «accompagner la croissance locale des besoins en IT, en cohérence avec le développement économique» du Maroc.

Les recrutements ciblent «les ingénieurs et les lauréats des grandes écoles de management de la région de Casablanca et d’autres régions».