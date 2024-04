Défense: Le Maroc et l’OTAN se concertent à Rabat

Le président du Comité militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’amiral Rob Bauer, effectue une visite au Maroc du 28 au 30 avril. Ce lundi à Rabat, il a des entretiens avec le ministre chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et le général de corps d’armée, inspecteur général des Forces Armées Royales (FAR) et commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid.

«Cette visite au Royaume s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’OTAN pour renforcer son partenariat avec les membres du dialogue méditerranéen, en vue de recueillir une évaluation de la situation sécuritaire régionale et d’affermir les opportunités de coopération avec l’Alliance», indique l’Administration de la Défense nationale dans un communiqué.

Dans une déclaration à la presse, l’amiral Bauer a affirmé que «l’OTAN est fière de compter le Maroc parmi ses partenaires». Le royaume a rejoint la plateforme d'interopérabilité de l'organisation militaire en 2016. Depuis il dispose d’un officier de liaison au siège de l’Alliance.

Bauer s’est félicité des relations solides et mutuellement bénéfiques que le Maroc et l’Alliance ont réussi à nouer, grâce notamment au dialogue méditerranéen et au programme de coopération de l’OTAN.

L’amiral Rob Bauer s’est rendu en Algérie, du 17 au 19 avril.