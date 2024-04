SIAM 2024 : La 16e édition a attiré plus d’un million de visiteurs

La 16e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) a attiré plus d’un million de visiteurs, a affirmé, dimanche à Meknès, Kamal Hidane, commissaire par intérim du SIAM. «Ce salon a attiré plus d’un million de visiteurs jusqu’à aujourd’hui à midi, confirmant ainsi son rôle de plateforme incontournable pour l’agriculture à l’échelle internationale et continentale», a indiqué Hidane dans une déclaration à la presse, à la clôture du SIAM. Ce salon a été un événement exceptionnel, illustrant l’excellence et la dynamique du secteur agricole marocain, s’est-il félicité.

Le 16e SIAM, tenu sous le thème «Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients», a vu la participation de 1 500 exposants de 70 pays, de 45 délégations étrangères, dont 22 ministres, ainsi que des organismes internationaux comme l’Union africaine, l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a précisé Hidane.

«Je suis particulièrement fier de souligner le lancement de notre nouveau pôle agri-digital cette année, qui s’est ajouté à onze pôles existants, marquant une étape significative vers la modernisation et la digitalisation de notre agriculture», a-t-il dit.

S’établissant sur une superficie de 12,4 hectares (Ha), dont 11 Ha couverts, le SIAM a connu la participation de plus de 500 coopératives et de plus de 200 éleveurs, ce qui témoigne de la richesse et de la diversité de l’offre présentée, a fait savoir Hidane.

«Le pôle de produits des terroirs s’est notamment distingué. S’étendant sur 16 000 m2 et abritant plus de 500 stands, ce pôle a mis la lumière sur les groupements de producteurs, y compris ceux des zones affectées par le séisme d’Al Haouz», a-t-il soutenu.

En termes de connaissances et d’innovation, le SIAM a connu l’organisation d’une quarantaine de conférences avec des discussions enrichissantes sur des sujets majeurs tels que le changement climatique, la digitalisation de l’agriculture, l’importance de la recherche agricole pour la durabilité, etc.