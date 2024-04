Marrakech : Clôture des 11e Jeux nationaux Special Olympics Maroc

Les 11e Jeux nationaux Special Olympics Maroc (SOM) ont pris fin, vendredi au Complexe Sportif Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech, après une semaine de compétitions dans plusieurs disciplines sportives, avec la participation d’environ 1 500 athlètes (hommes et dames) et entraîneurs représentant plusieurs associations opérant dans le domaine du sport des personnes en situation de handicap mental.

Cette rencontre a été l’occasion pour les participants affiliés à plus de 44 associations issues de diverses régions du Maroc, de mettre en valeur leur talent sportif et de concourir pour les premières places dans 12 disciplines sportives, afin de représenter le pays dans les manifestations internationales. Dans une déclaration à la presse, le directeur national de Special Olympics Maroc, Nassim Cherradi, s’est félicité du grand succès de cette édition. Cette manifestation reflète l’importance du rôle joué par les Special Olympics marocains, dans la promotion des droits de cette catégorie et son intégration dans la société, a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a relevé que cet événement sportif d’envergure a été marqué, outre les compétitions programmées, par l’organisation aussi d’un ensemble d’activités parallèles à caractère artistique, social et médical, ainsi que d’ateliers de formation à même de hisser le niveau des sportifs, les motiver à exceller aussi bien niveau sportif qu’au sein de la société.

Dans ce cadre, Omar Al-Krit, de l’Association des parents et amis d’enfants souffrant de handicap mental de Casablanca, encadrant de Younes Achou, le médaillé d’or en badminton, a exprimé sa joie de participer à cet événement sportif, mettant en relief les efforts déployés par les athlètes dans plusieurs disciplines.

Dans une déclaration similaire, Maryam Ben Makki, de l’Association Miroir des enfants autistes de Fès, l’accompagnatrice de Amira Lodi Al-Hakim, médaillée d’or au concours du 50 mètres brasse (natation), a exprimé sa joie de participer à ce tournoi, émettant le vœu de voir Amira représenter dignement le Maroc lors de manifestations sportives internationales.

De son côté Omar Majliter, de l’Association de Solidarité pour les enfants à besoins spécifiques de Taza, entraîneur de l’athlète Chaimaa Al Mirat, qui a remporté deux médailles d’argent au 100 mètres et au lancer du poids, a fait part de sa joie après les excellents résultats lors de ces jeux, exprimant le vœu de voir cette championne améliorer au mieux son niveau, d’autant que le parcours sportif demeure le chemin de l’intégration et du traitement.

En parallèle à ces épreuves, il a été procédé à l’hôpital Cherifa de Marrakech, à l’organisation de l’événement «Healthy Athletes», dans le but de faire bénéficier les participants, de consultations dans sept spécialités différentes, telles que l’ophtalmologie, la nutrition, l’ORL, la psychiatrie, les soins dentaires, la médecine générale et la kinésithérapie, sous la supervision d’un staff médical spécialisé relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette manifestation sportive a connu aussi l’organisation d’ateliers sur «les écoles unifiées», axés en particulier sur le dessin, occasion pour les participants de mettre en valeur leur créativité dans le domaine de la peinture, et de prendre connaissance aussi aux règlements des sports du tir à l’arc et du futsal.

Au menu de cette édition figuraient également une conférence «Health Messengers» visant le partage d’expériences des leaders sportifs, en sus du forum «Family Health», qui a réuni les membres des familles des athlètes pour discuter des parcours de leurs enfants et de l’importance du sport dans leur éducation et leur épanouissement. Cette édition était marquée aussi l’événement «Unified Champion Schools» visant à promouvoir l’inclusion scolaire.

Parallèlement aux compétitions sportives, une session de formation a été organisée au profit de formateurs, sous forme d’ateliers dans sept spécialités, outre une série d’ateliers pédagogiques, d’activités sportives et artistiques et de séminaires centrés sur la promotion du sport chez les personnes à besoins spécifiques.