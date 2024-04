Maroc : Peace Corps célèbre 61 ans dialogue interculturel et de volontariat

L’organisation Peace Corps Maroc a célébré son 61e anniversaire, vendredi 26 avril 2024 à Rabat, marquant ainsi plus de six décennies d’engagement en faveur du dialogue interculturel, du volontariat, du service communautaire et du développement durable. L’événement tenu à cette occasion a connu la présence de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, du directeur associé des opérations mondiales du Peace Corps Scott Beale, du ministre marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que des volontaires, du personnel du Peace Corps et des partenaires nationaux.

Dans ce contexte, Puneet Talwar a salué «les contributions et l’engagement des bénévoles américains et des membres du personnel marocain au fil des années», fait savoir un communiqué de l’ambassade. Le diplomate a expliqué que l’impact durable de Peace Corps Maroc se mesurait «au-delà des projets», se déclinant en «relations établies» et en «vies transformées – marocaines et américaines». Par la même occasion, il a félicité les bénévoles du Peace Corps qui «font office de diplomates culturels, représentant les Américains dans les communautés où ils vivent».

Pour sa part, Scott Beale a souligné que «le partenariat de 29 ans entre Peace Corps Maroc et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, témoigne de la puissance de la collaboration et des échanges culturels». «Ensemble, nous avons travaillé à bâtir des ponts de compréhension et à favoriser le respect mutuel, créant ainsi un impact durable et un changement positif dans les communautés à travers le pays», a-t-il ajouté.

Le Maroc fait partie des premiers pays à avoir invité des bénévoles, en 1963, deux ans après la création du Peace Corps par le président John F. Kennedy en 1961. Depuis, l’organisation «a envoyé plus de 5 000 bénévoles pour travailler aux côtés des communautés marocaines dans les domaines de la jeunesse, le renforcement des compétences et la promotion de l’amitié entre les peuples», fait savoir l’ambassade.

A travers cette dynamique, souligne la même source, le royaume «reste l’une des destinations de service communautaire les plus demandées par les bénévoles américains».